Un Hugo Siquet d’humeur mexicaine réalise un sombrero face à l’OHL

Les amoureux de buts auront sans doute évité le partage sur un score vierge entre l’OHL et le Cercle de Bruges. Pourtant, ceux qui sont également passionnés de beaux gestes auraient mieux fait de garder un œil sur le match. Ce n’est pas Hugo Siquet, Brugeois auteur d’un sombrero, qui vous dira le contraire.

L’ancien latéral du Standard de Liège semble retrouver du plaisir et de la confiance depuis son arrivée en prêt de Fribourg. Alors qu’il s’apprêtait à recevoir le ballon, Siquet a senti Mendyl arrivé dans son dos. Le défenseur n’en demandait pas tant et se jouait de son adversaire d’un sombrero. En plus d’être élégant, ce geste s’est avéré utile. Quelques instants plus tard, Siquet, encore lui, se retrouvait en position de centre. Une passe qui ne donnera finalement rien. Sinon, les amoureux de buts seraient restés.