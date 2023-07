Un hôtel géré à distance à Battice: "Ne cherchez pas de réceptionniste, il n'y en a pas"

Quatre chiffres sur un clavier situé à l'extérieur pour entrer dans l'hôtel. Ne cherchez pas le réceptionniste, il n'y en a pas, comme l'explique Loris Petta, le propriétaire. "Les clients reçoivent les informations pour rentrer dans l'hôtel avec un code, et ça leur donne accès, à leur convenance, à l'hôtel. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a personne qui est physiquement sur place pour accueillir les clients. Une équipe gère les réservations, la communication avec les clients. Tout se fait à distance."

Nous communiquons avec nos clients de manière digitale

Loris Petta et sa société partenaire, Think Big, de Liège, pilotent l’Hôtel Battice depuis leurs ordinateurs. Car à l’Hôtel, pas de personnel, sauf pour le ménage.

Et si on a soif ou une petite faim, un distributeur propose boissons et snacks. Pour se restaurer, un QR code dans les chambres renvoie à l’Horeca des environs. Simple et efficace. "Nos clients font leur réservation en ligne et nous allons directement communiquer avec eux de manière digitale, ça peut être par e-mail, par whatsapp, ou autre" précise Loris Petta. "Ici, c'est une formule qui est flexible, qui est simple, tout à fait digitalisée. La formule est appréciée par les jeunes générations mais également par des personnes parfois plus âgées. C'est très fluide, ça se passe bien."

Hommes d’affaires liés aux parcs industriels locaux, touristes et participants à des événements remplissent régulièrement les 7 chambres modernes de l’établissement.