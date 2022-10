Un hôpital verra le jour sur le site de Longtain à La Louvière

Le premier hôpital que le réseau Helora envisage de construire est celui de La Louvière, sur le site des anciens laminoirs de Longtain. "La construction du nouvel hôpital va permettre de tirer parti d’un investissement de la Région wallonne de l’ordre de 170 millions d’euros", a souligné Calogero Conti, président du réseau hospitalier Helora. "Elle permettra à l’hôpital de Jolimont de remplacer certaines de ses infrastructures vieillissantes dans le cadre du réseau Helora."

Le président d’Helora a, par ailleurs, souligné que le futur hôpital louviérois sera localisé "à quelques dizaines de mètres de l’aile K du CHU Tivoli actuellement en construction". Ce qui pourrait laisser "une liaison physique sous la forme d’une passerelle, qui concrétiserait les avantages d’une implantation unique à La Louvière entre partenaires fusionnés".

L’objectif du réseau en matière d’infrastructures à l’horizon 2030-2035 est de disposer de plusieurs hôpitaux, nouveaux et rénovés, sur le territoire.

Le réseau Helora, créé en 2021, rassemble trois partenaires, le CHU Tivoli à La Louvière, l’Hôpital Ambroise Paré à Mons et le Pôle hospitalier Jolimont. Le réseau compte six implantations, à La Louvière, Mons, Warquignies, Nivelles, Lobbes et Tubize. "L’objectif du réseau en matière d’infrastructures à l’horizon 2030-2035 est de disposer de plusieurs hôpitaux, nouveaux et rénovés, sur le territoire", a indiqué Calogero Conti, évoquant une enveloppe régionale de l’ordre de 500 millions d’euros se rapportant à plusieurs constructions et rénovations. L’hôpital Tivoli à La Louvière avait annoncé au début 2022 sa "mise en pause" quant au projet Helora, dont l’objectif est la fusion de trois grands groupes hospitaliers de la province de Hainaut : le CHU Tivoli, le CHU Ambroise Paré à Mons et le Pôle hospitalier Jolimont qui comprend aussi les hôpitaux de Lobbes, Tubize et Nivelles dans le Brabant Wallon.