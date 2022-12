Un homme tire sur son épouse avant de tenter de se suicider dans le Tournaisis

Blessée au bras, la femme a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger. L’agresseur a ensuite dirigé une arme de poing vers l’autre homme présent. "Cette arme s’est certainement enrayée et le coup n’est pas parti. L’individu s’est alors emparé d’un fusil de chasse et a tenté de mettre fin à ses jours", a précisé le parquet de Tournai. Le tireur a été hospitalisé mardi soir dans un état critique. Mercredi, son état de santé s’est amélioré et son pronostic vital n’était plus engagé. Il n’a pas encore pu être auditionné. L’enquête devra déterminer le mobile du crime.