Un homme reporte son mariage pour assister à un concert de Tool… et ça tourne mal !

Un fan de Tool a demandé conseil à des internautes après avoir connu la "pire dispute de sa vie" avec sa fiancée pour lui avoir demandé de repousser leur mariage afin qu'il puisse aller voir son groupe préféré en concert.

Alors que la plupart des gens donneraient sans doute la priorité à leur mariage avant tout, cet homme a fait sensation sur la toile après avoir reporté sa cérémonie de mariage pour pouvoir assister à un concert de Tool.

Quand l'homme en question a posé la question redoutée - c'est-à-dire demander à sa fiancée si leur mariage pouvait être repoussé en faveur du concert de la bande de Maynard James Keenan - la réaction de sa future épouse ne s'est pas faite attendre. Bouleversée, elle a immédiatement quitté le domicile commun pour partir vivre avec ses parents.

Demandant conseil à d'autres fans sur le net, le fan a déclaré : " Cher Reddit, je suis face à un dilemme ".

"Alors ma femme et moi devons (malheureusement) nous marier le 3 octobre, qui est le jour où Tool sera de passage dans notre ville de Loveland. Alors, j'ai dit à ma femme que je ne voulais pas me marier à cette date car Tool était en ville. Cela a mené à la pire dispute de notre vie et elle est partie vivre avec ses parents. Et on dirait bien que tous ses proches sont d'accord avec elle. Que dois-je faire ? "

Une question qui a suscité des réponses farfelues que nous vous proposons de retrouver ci-dessous :