Un homme poussé dans la Meuse, mais par qui ? L'affaire qui déchaîna les passions en 1907 à Liège

Le 9 juin 1907, est homme est retrouvé mort, à moitié immergé dans le canal Liège-Maastricht à Haccourt. Très vite, les soupçons se portent vers l’épouse et le garçon de ferme. Les débats font rage durant des semaines et ceux que l’on présente comme des amants démoniaques sont portés à la vindicte populaire. Inspirée de l’Affaire du noyé de Haccourt, l’histoire que vous allez entendre est écrite et racontée par la journaliste Anne-Cécile Huwart.

Un matin de printemps en 1907, un facteur aperçoit un corps au bord du canal de Liège-Maastricht à Haccourt, les jambes immergées dans l’eau sombre. Il s’agit de Gérard Lhoest, 42 ans, cultivateur.

Durant la nuit, constatant l’absence de son mari, Mme Lhoest, l’avait cherché dans les étables et les prairies, sans succès. Sur le corps, Gérard Lhoest porte des traces de contusions que les premières constatations mettent sur le compte d’une chute accidentelle. Mais un examen plus minutieux offre une autre piste : il a reçu trois coups violents à la tête, qui ont enfoncé son crâne sur plusieurs centimètres. Gérard Lhoest habitait avec sa femme, Marie Catherine Defroidmont, une ferme sur la route de Tongres à Visé, avec un garçon de ferme de 19 ans, Mathieu Coolen, dit 'Cadet'.