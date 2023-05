Un homme politique britannique s'attire des ennuis pour avoir partagé "Kill The King" de Rainbow quelques jours après le couronnement

Un homme politique gallois a contrarié des royalistes en partageant sur Facebook un lien vers le titre "Kill The King" (1978) du groupe Rainbow, cinq jours après le couronnement du roi Charles III.

Dave Jones, conseiller du parti travailliste et membre élu de l'autorité locale du comté de Conwy, dans le nord du Pays de Galles, a provoqué la colère de certains de ses électeurs avec ce message, qui comprend les paroles "Kill the King, Tear Him Down, Kill the King, yeah, Strike him Down" (Tuez le roi, démolissez-le, tuez le roi, oui, frappez-le). Le message a ensuite été partagé sur Twitter par un électeur mécontent, qui a mentionné le chef du parti travailliste, Keir Starmer, dans son tweet.

Mais le conseiller municipal travailliste de Glyn-y-Marl a expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'il avait innocemment affiché des sentiments antimonarchiques.

Dave Jones explique qu'il a posté la chanson sur sa "story" Facebook avec une photo du château de Conwy et que Facebook a ensuite automatiquement ajouté les paroles de la chanson à la publication, qui a depuis été supprimée.

Comme il l'explique, l'homme politique souhaitait simplement intégrer une chanson "de type médiéval" pour accompagner son image du château, qui a été construit par le roi Édouard Ier lors de sa conquête du Pays de Galles, entre 1283 et 1287.

"J'ai une page de conseiller, qui contient généralement des informations officielles, mais il s'agissait de ma page Facebook personnelle", explique M. Jones au Daily Post. "J'ai utilisé une photo et créé une story sur Facebook, en utilisant une chanson du groupe Rainbow, et la photo représente le château de Conwy."

Il poursuit : "D'où mon utilisation de la chanson "Kill the King", qui est une bande-son de type médiéval. Elle n'a donc rien à voir avec notre roi actuel, Charles III... La seule chose que j'avais à l'esprit était qu'il s'agissait d'une belle photo du château de Conwy, construit par Édouard Ier."

Il ajoute : "Édouard Ier l'a construit pour régner sur le nord du Pays de Galles, et j'ai pensé que c'était amusant de mettre la chanson "Kill the King" sur le post. D'accord, Édouard Ier est mort depuis longtemps, mais c'est juste parce qu'il a construit le château".

Une porte-parole du conseil du comté de Conwy a déclaré : "Le message a été publié par le conseiller à titre personnel et n'est en aucun cas lié au conseil de l'arrondissement du comté de Conwy".

Malgré l'imagerie violente de la chanson, le leader du groupe Rainbow, Ronnie James Dio, a révélé un jour que la chanson parlait en fait d'une partie d'échecs.