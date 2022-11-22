"На чолі Росії людина гірша за Путіна, це можливий сценарій" | "Un homme pire que Poutine à la tête de la Russie, c’est un scénario possible"

Про це сказав дослідник Королівського інституту оборони Ніколя Госсе в ефірі RTBF у новинах програми QR, яка підбивала підсумки конфлікту в Україні з цим дослідником.

Як відомо, ядерна загроза є постійною. Окупованій російською армією Запорізькій електростанції, розташованій на півдні України, будь-якої миті загрожує ядерна катастрофа. Удари, в яких звинувачують один одного Москва і Київ, наступають один за одним на цій прифронтовій ділянці. Отже, який рівень цього ядерного ризику?

Агентство з атомної енергії справді стурбоване цією ситуацією навколо АЕС, нагадує Ніколя Госсе: "Те, що ця АЕС перебуває у розпалі бойових дій із лінією фронту в районі Запоріжжя, яка активніша, усе це явно хвилює".

Для Ніколя Ґоссе Путін хоче перемоги в Україні, і ми далекі від досягнення такої мети: "Примітно те, що Володимир Путін стає все більш залежним від тих, хто, можливо, може подарувати йому перемогу, а саме від Пригожина, ЧВК групи Варгнера, чеченці з Кадирова. Він стає заручником цієї ситуації".

І для цього фахівця в Росії ситуація делікатна по відношенню до певних ультрарадикалів, які хочуть, щоб у цій війні було більше твердолобих. І тому це однозначно загроза для режиму. Але остерігайтеся можливої ​​спадкоємності, застерігає Ніколя Госсе: "Ми не повинні виключати сценарій, коли на чолі Росії буде лідер, навіть гірший за Путіна, як, наприклад, Євген Пригожин, який зараз заявив про політичні амбіції з перспективою створення політична партія. Зараз також не виключено, що ми спостерігаємо сценарій розриву. Соціальне невдоволення може бути таким, що призведе до бунту населення".

Ніколас Госсет уточнює, що можливий тиск з боку американців з метою нав’язати українцям майбутні переговори адміністрація Байдена заперечує цей тиск.

З боку Сполучених Штатів, ми хочемо бути дуже чіткими, продовжує дослідник, саме українці мають карти в руках, щоб прийняти рішення щодо проведення переговорів. Що стосується ідеї про те, що Росія хоче переговорів, від яких українці відмовляються, то ця ідея не витримує критики щодо дій на місці, підсумовує Ніколя Госсе.