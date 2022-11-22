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Ukraine - Україна

"На чолі Росії людина гірша за Путіна, це можливий сценарій" | "Un homme pire que Poutine à la tête de la Russie, c’est un scénario possible"

© QR

il y a 57 minutesTemps de lecture3 min
Par A-F Moens avec QR

Про це сказав дослідник Королівського інституту оборони Ніколя Госсе в ефірі RTBF у новинах програми QR, яка підбивала підсумки конфлікту в Україні з цим дослідником.

Як відомо, ядерна загроза є постійною. Окупованій російською армією Запорізькій електростанції, розташованій на півдні України, будь-якої миті загрожує ядерна катастрофа. Удари, в яких звинувачують один одного Москва і Київ, наступають один за одним на цій прифронтовій ділянці. Отже, який рівень цього ядерного ризику?

Агентство з атомної енергії справді стурбоване цією ситуацією навколо АЕС, нагадує Ніколя Госсе: "Те, що ця АЕС перебуває у розпалі бойових дій із лінією фронту в районі Запоріжжя, яка активніша, усе це явно хвилює".

Для Ніколя Ґоссе Путін хоче перемоги в Україні, і ми далекі від досягнення такої мети: "Примітно те, що Володимир Путін стає все більш залежним від тих, хто, можливо, може подарувати йому перемогу, а саме від Пригожина, ЧВК групи Варгнера, чеченці з Кадирова. Він стає заручником цієї ситуації".

І для цього фахівця в Росії ситуація делікатна по відношенню до певних ультрарадикалів, які хочуть, щоб у цій війні було більше твердолобих. І тому це однозначно загроза для режиму. Але остерігайтеся можливої ​​спадкоємності, застерігає Ніколя Госсе: "Ми не повинні виключати сценарій, коли на чолі Росії буде лідер, навіть гірший за Путіна, як, наприклад, Євген Пригожин, який зараз заявив про політичні амбіції з перспективою створення політична партія. Зараз також не виключено, що ми спостерігаємо сценарій розриву. Соціальне невдоволення може бути таким, що призведе до бунту населення".

Ніколас Госсет уточнює, що можливий тиск з боку американців з метою нав’язати українцям майбутні переговори адміністрація Байдена заперечує цей тиск.

З боку Сполучених Штатів, ми хочемо бути дуже чіткими, продовжує дослідник, саме українці мають карти в руках, щоб прийняти рішення щодо проведення переговорів. Що стосується ідеї про те, що Росія хоче переговорів, від яких українці відмовляються, то ця ідея не витримує критики щодо дій на місці, підсумовує Ніколя Госсе.

 

"Un homme pire que Poutine à la tête de la Russie, c’est un scénario possible"

C’est Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal de défense qui a déclaré cela sur le plateau de la RTBF dans l’émission QR l’actu qui a fait le point autour du conflit en Ukraine avec ce chercheur.

On le sait, la menace nucléaire est constante. La centrale de Zaporijjia, située dans le sud de l’Ukraine et occupée par l’armée russe, risque à tout instant une catastrophe nucléaire. Les frappes, dont Moscou et Kiev s’accusent mutuellement, se succèdent dans cette zone proche de la ligne de front. Alors quel est le niveau de ce risque nucléaire ?

L’agence pour l’énergie atomique s’alarme vraiment de cette situation autour de la centrale rappelle Nicolas Gosset : "Le fait que cette centrale soit en plein milieu des hostilités avec une ligne de front dans la région de Zaporijjia, qui est de plus en plus active, tout ceci est clairement préoccupant".

Pour Nicolas Gosset, Poutine veut une victoire en Ukraine et on est loin d’atteindre pareil objectif : "Ce qui est notable, c’est le fait que Vladimir Poutine devient de plus en plus dépendant de ceux qui peuvent lui accorder éventuellement une victoire à savoir des Prigozhin, du groupe Wargner, les Tchétchènes de Karyrov. Il devient otage de cette situation".

Et pour ce spécialiste de la Russie, la situation est délicate vis-à-vis de certains ultraradicaux qui eux souhaitent plus de jusqu’au-boutisme par rapport à cette guerre. Et donc c’est clairement une menace pour le régime. Mais attention à l’éventuelle succession avertit Nicolas Gosset : "Il ne faut pas écarter le scénario d’avoir un dirigeant encore pire que Poutine à la tête de la Russie comme par exemple Yevgeny Prigozhin qui a maintenant des ambitions politiques déclarées avec la perspective de la création d’un parti politique. Maintenant, il est aussi possible que nous assistions à un scénario de rupture. Le mécontentement social pourrait être tel qu’il amène une révolte de la population".

Nicolas Gosset précise que les éventuelles pressions émises par les Américains pour imposer aux Ukrainiens de futures négociations, ces pressions sont niées par l’administration Biden.

Du côté des Etats-Unis, on se veut très clairs, poursuit le chercheur, ce sont les Ukrainiens qui ont les cartes en main pour décider la tenue de négociations. Quant à l’idée que la Russie voudrait des négociations que les Ukrainiens refusent, cette idée ne tient pas la route au regard des actions entreprises sur le terrain, conclut Nicolas Gosset.

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