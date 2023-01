Un homme interpellé après une prise d’otage à l’école technique CEFA à Farciennes, "tout le monde est sain et sauf" rassure le bourgmestre

Un homme armé a pris en otage une quinzaine d’adultes, ce jeudi en début de soirée, à l’Institut provincial d’enseignement technique et professionnel de promotion sociale à Farciennes. L’homme a été rapidement intercepté sans heurts, a annoncé le parquet de Charleroi.

L’homme, âgé de 23 ans et domicilié à Gilly, "est entré dans une classe au cours du soir où il y avait quinze élèves adultes, deux éducateurs et une enseignante. Il les a pris en otage avec une arme qui, heureusement, s’est révélée être factice", nous indique le bourgmestre de la commune Hugues Bayet (PS). L’individu a appelé le 101 en réclamant une rançon, de 25.000 euros, pour libérer le personnel et les élèves.

Les forces de l’ordre sont très rapidement arrivées sur place et ont directement monté un dispositif. Après avoir pris contact avec le preneur d’otage, les policiers ont pu profiter d’un moment d’inattention de l’individu pour l’intercepter.

Personne n’a été blessé, même si certains otages sont particulièrement choqués. Ces derniers ont été pris en charge par une cellule de crise et ont reçu un soutien psychologique.

En ce qui concerne le preneur d’otages, il semblerait qu’il ait bu ou pris des substances, ajoute le bourgmestre. "Il tient des propos incohérents et donc on ne sait toujours pas quel était l’objectif véritable de cette prise d’otages. J’imagine que dans quelques heures, on en saura plus. En tout cas, pour l’instant, tout le monde est sain et sauf", poursuit le bourgmestre.

Le périmètre a été libéré et la mobilité est redevenue normale.