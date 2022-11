Un homme inculpé pour parricide à Frameries

Un homme a été inculpé pour le meurtre de son père, dimanche à Frameries, a indiqué le parquet de Mons mercredi.

La victime, un sexagénaire, avait été découverte sans vie dimanche à son domicile. La police et les secours avaient été alertés dimanche par un individu qui se trouvait dans la rue et qui leur avait signalé que son père était mort. Les secours ont effectivement découvert le corps ensanglanté de la victime à l’intérieur de son domicile. Le parquet a indiqué mercredi que le fils de la victime a été inculpé pour parricide. L’individu a toutefois expliqué qu’il ne se souvient de rien. Il n’est pas en aveu. La mort aurait été causée par strangulation. La victime n’a pas été égorgée mais a reçu des coups, ce qui explique les traces de sang découvertes sur le fils. Des témoins doivent être interrogés dans le cadre du dossier et une expertise psychologique doit être pratiquée sur le fils.

La Chambre du conseil de Mons se penchera sur le dossier le 25 novembre pour confirmer ou non le mandat d’arrêt du fils inculpé.