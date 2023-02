« Un homme heureux », une comédie bien dans l’air du temps avec Fabrice Luchini et Catherine Frot

Réalisateur passionné par la question de la différence et des réactions que celle-ci peut parfois susciter, le Français Tristan Séguéla a la merveilleuse idée de s’emparer du thème brûlant de la transidentité dans la joie et la bonne humeur. Loin des poncifs doloristes et torturés, il livre ainsi une comédie solaire et positive qui se joue des idées reçues avec tendresse et douce irrévérence.