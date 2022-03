Un homme fonce sur un chapiteau avec un engin de débardage lors d'une fête à Gouvy

Un jeune homme des environs de Gouvy a foncé sur un chapiteau où se tenait une fête dans la nuit de vendredi à samedi, aux commandes d'un engin de débardage de plusieurs tonnes, a-t-on appris dimanche auprès du parquet du Luxembourg. Le dossier a été mis à l'instruction pour tentative de meurtre.

Les faits se sont déroulés à Sterpigny (Gouvy), où un chapiteau avait été installé à l'extérieur de la salle de village à l'occasion du grand feu. Vers 05h30 du matin, un jeune homme des environs a fait irruption sur un engin de débardage et a foncé sur l'installation, traînant le chapiteau sur une quinzaine de mètres. L'infrastructure et son contenu ont été intégralement détruits.

Aucun blessé n'est à déplorer. Alertés par la sœur du suspect, les organisateurs étaient parvenus à évacuer les lieux à temps, précise le parquet.

Inconnu des services de police

Quelques heures auparavant, le suspect, sous l'emprise de l'alcool, s'était fait remarquer lors de la soirée. Les responsables l'avaient prié de quitter les lieux, et il était parti en promettant de revenir. Une fois les lieux saccagés, l'intéressé est reparti aux commandes de son engin avant d'en perdre le contrôle et de retourner la machine sur le flanc. Son père est alors intervenu en attendant les forces de l'ordre.

Inconnu des services de police, le suspect a été privé de liberté et devait être présenté dimanche au juge d'instruction pour tentative de meurtre, entrave méchante à la circulation et dégradation volontaire avec violence et menaces.