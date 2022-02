Un homme et une personne non genrée enceints : de nouveaux emojis sur iPhone

Une trentaine d’emojis vont donc être ajoutés à la bibliothèque de l’iPhone, et il est déjà possible de les utiliser via la version bêta d’iOS. Parmi les nouveautés, on retrouve aussi bien un smiley au bord des larmes que des haricots rouges, un troll, un toboggan ou une boule à facette. Mais la mise à jour rime aussi avec inclusivité avec notamment cet emoji d’homme enceint et de personne enceinte non genrée, parce que ces symboles ne sont rien d’autre que le reflet de la réalité de notre société.

Par contre, il est aussi toujours désolant d’apprendre les réactions négatives que le sujet entraîne encore en 2022. Jason Snively, développeur, a expliqué sur le blog AppleInsider : "Le niveau de vitriol et d’indignation que j’ai vu autour de quelque chose d’aussi inoffensif qu’un émoji a été horrible".

Il semble que l’emoji troll, le smiley au bord des larmes ou encore celui qui se cache les yeux vont bel et bien être utiles.