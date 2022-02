Un homme et une femme interpellés pour plusieurs vols à main armée à Waterloo, Uccle et Ixelles

Le service local de recherche de la zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem a procédé, le 17 février dernier, à l’arrestation de deux individus suspectés d’avoir commis sept vols à main armée, en décembre 2021 et janvier 2022, à Uccle, Waterloo et Ixelles.

Un couple, chacun d’une vingtaine d’années

La police a exécuté deux mandats de perquisition dans le cadre des enquêtes concernant ces vols avec violence, notamment dans des bijouteries et des épiceries, à Uccle, Waterloo et Ixelles, en décembre et janvier derniers. "Un homme de 23 ans et une femme de 20 ans ont été interpellés et auditionnés par la zone de police au terme d’une enquête minutieuse conduite par sa section "atteinte aux biens". Les deux suspects reconnaissent leur participation aux faits", a relaté la zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem, lundi.

"L’auteur principal suspecté a été mis à disposition du magistrat instructeur le 18 février. Il a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé de vols avec violence, la nuit, avec armes, en bande et avec utilisation d’un véhicule", a précisé la zone.