Un homme empêché d'entrer au Parlement wallon parce qu'il porte un short... mais admis avec une jupe

Le saviez-vous ? Les hommes n’ont pas le droit de porter de short au Parlement wallon. Une équipe de la RTBF en a fait l’expérience à la fin du mois de juin. Venus interviewer un député, ils se sont vu refuser l’entrée… au motif que le preneur de son portait un short.

"En voulant entrer avec l’équipe, on donne nos cartes d’identité. Et là, la personne chargée de la sécurité pointe du doigt le preneur de son et lui dit qu’il ne peut pas rentrer à cause de son short", raconte Charlotte Collin, réalisatrice à la RTBF. Surpris, le trio propose une solution : que le preneur de son prenne la jupe de la réalisatrice et que cette dernière enfile le short de son collègue.

Le garde, un membre de la police militaire, se renseigne et revient en confirmant que dans ce cas tout est en règle. Car, si le règlement interdit aux hommes de porter de short, rien ne dit noir sur blanc qu’ils ne peuvent pas mettre de jupe. Et pourquoi la police militaire ? Comme l’explique ce document, "depuis le premier parlement belge en 1831, ce sont des militaires qui assurent la garde. Aujourd’hui au Parlement de Wallonie, il y a 9 policiers militaires sous les ordres du commandant".