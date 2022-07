Un homme condamné à trente mois de prison ferme pour des viols et des attentats à la pudeur commis à Louvain-la-Neuve

Un habitant de Jodoigne a écopé d’une peine de cinq ans de prison, dont trente mois fermes, pour deux viols et sept attentats à la pudeur commis à Louvain-la-Neuve, principalement en 2019 et 2020.

L’homme, né en 1997, opérait toujours de la même manière. Il ciblait des jeunes filles qui étaient sous l’effet de l’alcool en soirée, leur demandait si elles pouvaient l’héberger pour la nuit et se montrait entreprenant envers ses victimes qui n’étaient pas en état de consentir. Et lorsqu’elles le repoussaient, il insistait. Le lendemain, il mettait ses agissements sur le compte de l’abus d’alcool, s’excusait et demandait aux jeunes filles de ne rien dire.