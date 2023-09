Un homme a été mortellement poignardé jeudi à Anderlecht

Un homme est décédé jeudi à Anderlecht, après avoir été poignardé en pleine rue, a indiqué la zone de police Bruxelles-Midi, confirmant une information de Sudinfo.

Les faits se sont déroulés jeudi vers 12h00, rue Veeweyde à Anderlecht. La victime, blessée, s'est réfugiée dans un snack. Les secours ont immédiatement été alertés et se sont rendus sur place. Ils ont tenté de réanimer la victime pendant une demi-heure, en vain. Celle-ci est décédée. Il s'agirait, selon les informations recueillies par Sudinfo, d'un homme de 24 ans. Celui-ci aurait été poignardé au niveau du cœur. "On ne sait toujours pas d'où vient cet homme et dans quelles circonstances il a été blessé", a expliqué la zone de police Bruxelles-Midi. "Nous menons l'enquête".