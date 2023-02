Un hiver rigoureux : le Québec connaît ses températures les plus basses en 29 ans

Si chez nous, le 2 février, c’est le jour de la Chandeleur, chez nos amis francophones d’Outre-Atlantique, c’est le jour de la marmotte ! Cela vous fait peut-être (ou certainement) penser au film de 1993, "Un jour sans fin", avec Bill Murray. Film dans lequel le journaliste incarné par l’acteur est amené à revivre encore et encore le jour de la marmotte.

Vous ne connaissez pas cette tradition ?

Le jour de la Chandeleur on frappe au terrier de la marmotte qui hiberne. Si en sortant de son terrier, elle ne voit pas son ombre, cela signifie que l’hiver prendra bientôt fin. Si, au contraire, elle voit son ombre, effrayée, elle rentrera dans son terrier et l’hiver continuera pendant 6 semaines.

Dans le film, la marmotte Phil est américaine puisqu’elle est "domiciliée" à Punxsutawney, en Pennsylvanie. Mais plusieurs régions du Nord de l’Amérique ont leur petit prévisionniste. Au Canada, dans la région de Gaspésie, à Val-d’Espoir, la marmotte se nomme Fred et a fait sa première prédiction en 2010.

Prédire l’hiver en réveillant des animaux qui dorment durant l’hiver, c’est quelque chose de fréquent. Le jour de la marmotte est peut-être le plus connu (notamment grâce au film culte dont nous avons parlé plus haut). Anciennement, en France, dans les Pyrénées, on guettait la sortie de l’ours à cette période de l’année. En Irlande, c’est le hérisson qui était censé prédire la fin (ou non) de l’hiver.

Phil est sorti de sa tanière ce matin et d'après nos confrères de CNN, la marmotte confirme le verdict : l'hiver durera encore six semaines !