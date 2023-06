Un historique Novak Djokovic remporte un 23e titre en Grand Chelem en battant Casper Ruud en finale de Roland-Garros

Dans ce genre de rencontre, l’outsider doit concrétiser toutes les petites opportunités qu’il a. Incapable de le faire, Ruud a rapidement vu que le vent avait tourné. Dès l’entame de la seconde manche, Djokovic s’est montré plus solide alors que le Norvégien ne retrouvait pas son niveau de jeu du début de match. Rapidement mené 3-0, Ruud s’est retrouvé dans une position qui semblait impossible à améliorer. Si les échanges se sont ensuite un peu plus équilibrés, Ruud n’a jamais retrouvé la solution. Après avoir sauvé deux balles de set à 5-2, il a finalement perdu la seconde manche 6-3, laissant donc son opposant à un petit set de marquer encore plus l’histoire.

Au moment de démarrer le troisième set, Ruud savait que ce n’était plus l’Everest qui se présentait face à lui mais l’Himalaya dans son entièreté. Pourtant, il a refusé d’abandonner et a longtemps tenu la dragée haute au Serbe. Beaucoup plus solide au service, il n’a eu "qu’une" balle de break à sauver avant d’arriver à 4-3 en sa faveur. À 0-30, le public s’est alors mis à croire à une potentielle prolongation de la rencontre mais le Serbe a su serrer le jeu, profitant également d’un let à son avantage pour égaliser (4-4).

À 5-5, Ruud a finalement cédé, permettant au Serbe de servir pour le match. Et ce dernier, lui, n’a pas tremblé au moment de conclure et s’impose donc finalement 7-6, 6-3, 7-5, remportant son troisième titre à Roland-Garros sur sa deuxième balle de match alors que Ruud perd donc sa troisième finale majeure et devra encore se battre pour inscrire son nom au palmarès d’un Majeur.

Grâce à ce nouveau titre, Novak Djokovic est assuré de reprendre la place de numéro 1 mondial lundi mais laisse surtout Nadal et ses 22 titres en Majeur derrière lui. Avec 23 Grand Chelem dans la poche, Djokovic est désormais seul en tête du classement des joueurs les plus titrés de l’histoire en simple messieurs. Cet objectif atteint, le Serbe va désormais se tourner vers Wimbledon où il pourrait bien écrire une nouvelle ligne de sa légende.