Un hijab en couverture de Vogue : coup de com' ou volonté d’inclusion ?

Une Une de magazine, ça peut avoir un certain poids et ça peut marquer durablement les esprits. Des exemples, il y en a plein dans l’histoire, des bons et des moins bons : on peut citer la Une du New York Times qui décide de publier les noms des près de 100.000 personnes décédées à cause de la pandémie aux USA, ou encore, celle du journal le Vif qui n’est pas trop bien passée, intitulée "Et s’ils avaient été noirs ?".

Et quand on est un magazine comme Vogue, édité dans 26 pays, les Unes ont définitivement un poids. Pourtant le magazine n’a pas toujours été le bon élève en matière de diversité et de prise de position. Mais ces derniers temps, on dirait bien que les choses changent. Pour la première fois, une mannequin portant le hijab a fait la couverture de Vogue France (vogue UK l’avait déjà fait). Et dernière Une coup de poing pour le prochain numéro d’octobre : le portrait du couple Zelensky face à la guerre en Ukraine. Alors coup de com' ou réel changement ?