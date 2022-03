Un hacker tournaisien vous révèle ses secrets pour éviter le piratage

La guerre en Ukraine se passe aussi sur le net. La Belgique pourrait être prise pour cible par les hackers russes, au niveau du siège de l’Otan, des institutions européennes, à Bruxelles, ou encore par exemple du commandement de l’OTAN au Shape à Casteau. Alors, comment faire pour éviter de se faire pirater ?

Giannino Cuignet est tournaisien. Il se présente comme hacker éthique. Aujourd’hui, il est responsable d’une entreprise de protection contre les cyberattaques. Pour lui, la première chose, c’est être prudent à l’égard de nos données personnelles. Exemple : ne pas ouvrir de mails dont on ne connaît pas le destinataire. C’est souvent par là que les pirates s’introduisent. "Nonante pourcents des attaques se font par phishing, détaille-t-il. Donc il y a lieu de faire attention de ne pas cliquer sur un lien envoyé par mail ou envoyé par un inconnu". Le spécialiste conseille aussi de faire des sauvegardes régulières, des "back-up". Et aussi, via votre entreprise, mettre en place des politiques de sécurité (ndlr : authentification à plusieurs facteurs etc.…).

Si vous êtes confrontés à une attaque, "contactez la Police locale et éventuellement le cert.be le centre d’urgence belge pour la cybercriminalité", recommande-t-il. Il va pouvoir apporter des conseils et des solutions. Son autre conseil : "isoler le ou les PC qui ont été infectés du réseau, et investiguer afin que cela ne se reproduise plus".

En 2021, un millier d’entreprises ont été victimes d’attaques informatiques. Dans la plupart des cas, elles n’y étaient pas préparées.