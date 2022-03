Un "hackathon" de la police judiciaire fédérale permet l'arrestation d'un fugitif

Sur le terrain, plusieurs équipes opérationnelles du FAST et d'autres unités des polices fédérale et locale se tenaient prêtes à intervenir afin de vérifier les informations collectées. La Justice était également présente au centre de commandement mis en place pour l'occasion. Chacun des cinq parquets généraux et le parquet fédéral avaient dépêché un magistrat sur les lieux afin d'ordonner des actes d'enquête et des arrestations.

Nous organiserons ce type de projet beaucoup plus souvent à l'avenir

"C'est la première fois que les services de sécurité recouraient à des solutions innovantes comme celle-ci", souligne le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

"La dynamique de groupe était extraordinaire et a abouti à d'excellents résultats. Cela montre qu'une collaboration étroite entre tous les services est la base d'un travail d'enquête efficace et décisif. Nous organiserons ce type de projet beaucoup plus souvent à l'avenir."