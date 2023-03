Un habitant de la province de Liège sur trois souffre d’une affection chronique

L’Observatoire de la Santé de la Province de Liège vient de publier le tableau de bord de la santé pour cette province. On y retrouve des chiffres rassurants, mais aussi certaines données alarmantes. Des données dont le but est d’orienter la politique provinciale en matière de santé, mais aussi celle des différents acteurs du secteur. Alors quels sont ces chiffres ?

" Un point très positif, c’est qu’on voit que depuis 20 ans l’espérance de vie est en augmentation sur le territoire (+2,5 ans chez les femmes, +4,7 ans chez les hommes) et que l’espérance de vie des hommes (77,6 ans) se rapproche de celle des femmes (82,2 ans). Maintenant, on voit que d’un point de vue qualité de vie et maladies chroniques, il y a pratiquement une personne sur trois en province de Liège qui se déclare souffrant de maladie chronique. Ce qui est aussi inquiétant, c’est qu’il y a pratiquement 10 pc des habitants qui souffrent de diabète. On sait qu’il y a certains facteurs socio-économiques qui peuvent avoir une influence sur la santé, donc clairement la province de Liège va avoir certaines de ces valeurs qui vont être influencées par une situation socio-économique qu’on retrouvera moins par exemple en province de Luxembourg ou de Namur. Nous, en tant que service public, on pense vraiment qu’il y a du travail qui pourrait être fait au niveau de la prévention et de la promotion de la santé ", explique Marie-France Jeunehomme, chargée de projet à l’Observatoire de la Santé de la Province de Liège.

Pas sans conséquences

Pour les maladies chroniques, ce taux de 30 pc est nettement supérieur à la moyenne wallonne ou belge. Alors ce chiffre est-il de nature inquiétante ? Il n’est en tout cas pas sans conséquence, estime le docteur Eric Brohon, directeur médical du CHR de Verviers : " Inquiéter, oui, parce que c’est un enjeu majeur en termes de prise en charge. Ce sont des patients qu’il faudra prendre en charge et on va devoir s’y préparer dans les années à venir. C’est en tout cas un élément d’attention, si pas d’inquiétude. Quant à savoir si les hôpitaux sont prêts, je dirai aujourd’hui oui, mais par rapport aux défis de demain il y aura des adaptations à avoir, y compris au niveau du fonctionnement des hôpitaux. Là, on est vraiment dans la réflexion sur la place de l’hôpital parmi les acteurs des soins de santé. On va devoir revoir le modèle de fonctionnement de l’hôpital, et l’hôpital devra être un des maillons de toute cette prise en charge, et plus dans une vision comme on a pu l’avoir les années ou les décennies précédentes, d’un hospitalocentrisme. Ça, c’est une période qui est révolue et il y a une mutation qui est en train de se faire et qui est inévitable par rapport à toutes ces données qui nous sont présentées par les tableaux de bord ", précise-t-il.