Un gyrophare vert pour les pompiers volontaires

Les pompiers volontaires sont de garde à domicile. Une fois contactés pour une intervention urgente, ils doivent rejoindre la caserne le plus rapidement possible. Ils effectuent ce déplacement avec leur véhicule personnel et doivent évidemment respecter toutes les règles de circulation en vigueur.

Jusqu'à présent, lors de leur trajet vers la caserne, aucun signe distinctif ne permet aux usagers de la route de savoir que ces volontaires sont en route pour une intervention urgente. Or, quelques minutes peuvent se révéler cruciales. Un feu de courtoisie vert installé sur le tableau de bord du véhicule devrait informer les autres usagers et les inciter à céder le passage, par courtoise et par sens civique car ce gyrophare n'aura pas de nature contraignante.

Le dispositif imaginé par Vias sera testé sous forme "d'avant/après" . Depuis le 1er avril, une vingtaine de pompiers volontaires - 5 en Brabant wallon - conduisent sans feu de courtoisie et leurs temps de trajet sont calculés. A partir du 1er août, ils installeront ce feu dans leur véhicule pour pouvoir en mesurer l'impact. L’objectif de l’étude est de répondre aux questions suivantes :

quel est l’impact des feux de courtoisie sur les temps de trajet des pompiers volontaires en route vers la caserne ?

les autres usagers de la route font-ils preuve de plus de respect à l’égard des pompiers volontaires conduisant avec des feux de courtoisie ?

dans quelle mesure les pompiers volontaires se sentent-ils en sécurité lorsqu’ils conduisent avec des feux de courtoisie ?

Un tel dispositif avec feux de courtoisie verts existe déjà dans plusieurs provinces canadiennes, tel le Québec.

Chez nous, son succès dépendra notamment de la campagne de communication que mèneront l'institut Vias et les zones de secours concernées.