Un Guide pour découvrir les villages de France qui ont accueilli et inspiré les grands noms de notre époque

Rédacteur en chef du magazine Citizen K, Matthias Debureaux a quitté la capitale pour sillonner les routes de France à vélo. Il est parti visiter les villages les plus reculés, mais prisés par les grandes personnalités de notre époque pour les présenter dans son Guide.

Cette idée lui est venue totalement par hasard, lors d’une promenade à vélo dans le Périgord. Il découvre à Châlus, une plaque indiquant l’emplacement d’un ancien établissement, L’Hôtel du Midi, avec l’inscription "Lawrence d’Arabie a passé ses 20 ans avant d’accomplir son destin". "Cela m’a vraiment étonné parce que cette histoire n’est pas connue" relate le journaliste et auteur français. "Il est venu faire un tour de France quand il était étudiant à Oxford pour étudier les châteaux forts et c’est un endroit important car c’est là où Richard Cœur de Lion est mort d’un carreau d’arbalète. Le soir, j’étais dans une auberge, je vois un set de table en papier indiquant qu’une autre personnalité, Antoine de Tounens, fils de boucher devenu roi d’un immense royaume (NDLR : d’Araucanie et de Patagonie) en Amérique du Sud".

Pendant quatre ans, il enfourche régulièrement son vélo pour découvrir de nouveaux villages liés à une personnalité de l’Époque contemporaine. Une de ses dernières visites ? Pocé-sur-Cisse en Indre-et-Loire, pour admirer le château de Fourchette, propriété de Mick Jagger depuis 1980.