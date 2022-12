Un guide historico-touristique sur les traces de l’illustre famille La Marck

Les La Marck, vous avez forcément déjà entendu parler d’eux. Trois de ses membres ont été princes-évêques de Liège : Englebert, Adolphe et Erard. La famille est originaire de l’Eifel. Elle a laissé des traces à Liège, dans toute la Wallonie, dans le Brabant, à Bruxelles, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas : forteresses, châteaux, fermes et églises. La route des La Marck une saga féodale vous propose de visiter tous ces lieux en gardant à l’esprit qu’ils sont tous liés entre eux.

Liège, Harzé, Sedan, Franchimont, Aigremont et autres lieux

"La famille Lamarck est arrivée dans nos régions entre le treizième et le quatorzième siècle" explique l’historien Frédéric Marchesani, auteur du guide. "Ici à Liège, on connaît surtout Erard de La Marck, qui a été prince-évêque au début du seizième siècle. Les branches de la famille ont essaimé aux quatre coins de la Belgique. Le but de ce livre, c’est de découvrir qui est cette famille qui nous a laissé toutes ces traces monumentales. C’est un sujet historique, mais présenté sous forme touristique et patrimoniale.

J’ouvre le livre au hasard. Je tombe sur la page du château de Harzé, sur la commune d’Aywaille. C’est un endroit très connu. On y va notamment au musée de la boulangerie. Eh bien, les Lamarck ont été un temps les seigneurs de ce château."

Le livre est le onzième dans la série Itinéraires du Patrimoine wallon. Il invite au voyage. "C’est un itinéraire qui en vaut la peine" commente le duc Léopold d’Arenberg, lui-même descendant de la famille de La Marck et qui a écrit la préface de l’ouvrage. "Ça vous apprend à regarder des bâtiments sous un angle neuf. C’est une route qu’on peut faire en voiture, à vélo, en motocyclette ou à pied. En voiture, ça prend deux jours. Il y a des endroits très intéressants. Comme le château de Sedan. Il y a aussi le château fort de Logne, qui a été détruit par les armées de Charles-quint en 1521.

En province de Liège, il y a Franchimont, Seraing-le-château, Aigremont, qui se trouve à quinze kilomètres de Liège. C’était une demi-journée de cheval à l’époque. Même si ces endroits ont beaucoup changé, il y a encore beaucoup de choses à y voir."

L’ouvrage est abondamment illustré. Il est accompagné d’un arbre généalogique (simplifié en une feuille) de la famille La Marck. Le livre est au format des guides Michelin et entre facilement dans la poche arrière d’un jeans. Le touriste regrettera peut-être la reliure trop dure, le papier à la fois trop épais et trop raide, et le poids d'un guide impossible à garder ouvert à plat et qui pourrait être plus agréable à manipuler.