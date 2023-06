"Un guerrier", "Pas les mots", "Terriblement choqué" : Remco Evenepoel et le peloton rendent hommage à Gino Mäder

Le monde du cyclisme est en deuil après l’annonce du décès de Gino Mäder. Très touchés, de nombreux coureurs commencent à rendre hommage au coureur suisse.

Sur Instagram, certains coureurs ont déjà réagi comme Wout van Aert. "Toutes mes pensées sont avec la famille, les enfants et les coéquipiers de Gino", a-t-il posté. Nino Schurter, légende absolue du VTT, et compatriote de Mäder, a parlé d’un "jour triste pour le monde du sport".

"Terriblement choqué. Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. Tu étais un guerrier, un chic type Gino", a notamment posté Julian Alaphilippe sur Twitter. "Encore quelqu’un parti trop tôt. Je me sens malade de lire cette horrible nouvelle. Mes condoléances à la famille et à l’équipe", a dit, de son côté, Thomas De Gendt.

"Pas les mots… RIP Gino. Ce sport, qui nous apporte tant, mais où tout peut s’effondrer en une fraction de seconde… Des énormes pensées aux proches et à la famille de Gino Mäder !", a réagi Alexis Vuillermoz.

Dans l’après-midi, Remco Evenepoel a également réagi. "Dévasté par la nouvelle. Mon cœur et ma force sont avec la famille, les amis, les coéquipiers de Gino… Puisses-tu te reposer en paix Gino.", a posté le champion du monde sur les réseaux sociaux.