Un groupe metal avec Moby, Tommy Lee et les frères Darrell aurait pu exister

Captain Sensible de The Damned, Dennis Lyxzén de Refused ou encore Tim McIlrath de Rise Against font partie des quelques artistes à expliquer les liens entre le punk et le véganisme dans le film Punk Rock Vegan Movie, écrit et réalisé par Moby.

Dans le film, on retrouve d’autres interviews, comme celles du leader de Fugazi/Minor Threat, Ian MacKaye, du guitariste de Jane’s Addiction Dave Navarro, de Rob Zombie, HR de Bad Brains, Steve Ignorant de Crass/Conflict, Walter Schreifels de Quicksand, Andy Hurely de Fall Out Boy et beaucoup d’autres.