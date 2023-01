Un groupe de parole pour les proches de victimes de la route

"Un espace pour leur vie", c'est le nom d'un nouveau groupe de parole qui s'adresse aux proches des victimes de la route.

Bien souvent, les familles se sentent seules après un drame de la route. Pour leur permettre de se rencontrer et de discuter, deux associations ("Partageons Nos Routes" et l’asbl "SOS Weekend") se sont associées pour créer ce groupe de parole non-thérapeutique. C'est-à-dire qu'aucun thérapeute ne sera présent pour animer le groupe. Il s’agit d’un espace où se poser, discuter, partager et échanger sur les histoires de vie, prendre le temps de s’écouter.

Ces réunions auront lieu plusieurs fois par an, dans des communes différentes. La première réunion aura lieu le mercredi 1er février 2023 de 14 à 16h30, à la salle du Conseil communal (administration communale de Marche-en-Famenne).

Dans un souci d’organisation, il est préférable d'informer de votre présence par téléphone pour le mercredi 25 janvier au plus tard au numéro suivant:; le 063/212.617 (Fanny Vorillion, coordinatrice asbl "Partageons Nos Routes").