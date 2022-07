Un groupe d’Ukrainiennes qui reprennent AC/DC s’installe en Belgique

Elles se nomment AC/She-C et avaient démarré l’aventure il y a deux ans à Kiev, mais elles ont aujourd’hui décidé de s’installer à Gand pour partager leur passion et surtout sensibiliser le public aux problèmes auxquels l’Ukraine fait actuellement face.

Pour leur premier concert du 25 juin à Woulwe-Saint-Lambert, elles ont par exemple décidé de reverser leurs bénéfices à des associations qui viennent en aide aux Ukrainiens.

Ekaterina Derevyanko, la bassiste et manager du groupe a expliqué au Brussels Times : "Nous nous sommes rendu compte que notre mission est de parler de l’Ukraine, d’en devenir la voix".

Le groupe a commencé à devenir très populaire en Ukraine jusqu’à dépasser les frontières en donnant des concerts en Norvège, en Hollande et en Belgique.

Des connexions se sont d’ailleurs créées dans notre pays où elles ont finalement choisi d’élire domicile : "On connaissait bien la Belgique. On y avait donné quelques concerts l’année passée et on avait vraiment apprécié… On avait donc un endroit où dormir, des opportunités de jouer. C’était donc un choix évident," explique Derevyanko.

La plupart des membres du groupe ont donc quitté leurs familles mais Derevyanko a quant à elle passé 11 jours sous l’occupation russe dans la région de Kiev, et elle explique que c’est un "miracle" si elle est toujours en vie. Et depuis son arrivée en Belgique, AC/She-C souhaite impacter plus largement son public en dehors de l’Ukraine.

Le groupe a choisi de reprendre des titres d’AC/DC pour communiquer avec ses fans autant chez elles qu’ailleurs dans le monde. Elles veulent partager leur passion pour la musique et rassembler les gens autour de cela : "AC/DC, c’est de l’émotion, ça parle aussi de conduite, et c’est de la musique. C’est toute une atmosphère sur scène qu’on offre au public. Les gens adorent AC/DC", explique Anna Shevchenko.

En plus de cela, elle ajoute qu’elles souhaitaient aussi apporter une touche plus féminine à ce groupe qu’elles qualifient de "légendaire".