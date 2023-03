Un groupe d’Afghanes reprend "I Won’t Back Down" avec des membres des Eagles

Le guitariste Joe Walsh et le bassiste Timothy B. Schmit des Eagles se sont associés au batteur Matt Sorum (ex-Guns N' Roses et Velvet Revolver) et au chanteur country Blake Shelton pour reprendre le classique "I Won’t Back Down" de Tom Petty avec un groupe de femmes qui a échappé aux lois talibanes en Afghanistan et qui s’est réfugié au Pakistan.

Ces filles bénéficient du travail de The Miraculous Love Kids, une organisation à but non lucratif créée par l’ancien guitariste de Giuffria, House of Lords et Magdallan, Lanny Cordola. Ce dernier s’est rendu pour la première fois en Afghanistan à la suite des attaques terroristes de 2012 à Kaboul, lorsque plusieurs ambassades ont été attaquées par des kamikazes talibans, et y est revenu quelques mois plus tard pour ouvrir une école de guitare pour les enfants des rues de la ville.

"Le but de cette activité vise à ce que ces filles puissent voyager dans le monde, jouer de la musique, raconter l’histoire de leur vie et du peuple afghan", avait déclaré Cordola à la BBC en 2016. "Et puis de collaborer avec d’autres filles ayant des antécédents similaires, avec des enfants du monde entier et d’en faire un phénomène international, mondial."

"Dans le titre "I Won’t Back Down", Tom Petty a écrit avec tant de force : "Vous pouvez me mettre devant les portes de l’enfer, je ne reculerai pas"", déclare Cordola. "Les filles et moi sommes honorés que Blake, Joe, Timothy et Matt se joignent à nous pour diffuser largement ce message."

"Que la musique vous apporte toujours, les filles, l’inspiration et la connexion à une puissance supérieure qui vous offre force et joie", a déclaré Joe Walsh. "Je suis reconnaissant d’avoir partagé ce moment avec vous tous. Peace and Love."

"Lanny est un saint d’avoir aidé ces filles à aller de l’avant grâce à la musique", ajoute Timothy B. Schmit. "Même après tout ce qu’elles ont vécu dans leur jeune vie, on peut voir et sentir leurs belles forces rayonner."