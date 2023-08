Un groupe d'activistes tente de bloquer l'aéroport de Deurne : 43 arrestations administratives

Quelques dizaines d'activistes du collectif "Doe Deurne Dicht" ont tenté, samedi, de bloquer l'accès à l'aéroport de Deurne. La tentative a été rapidement contrée par la police locale d'Anvers, qui a procédé à 43 arrestations administratives.

À travers cette action, menée en collaboration avec Extinction Rebellion, ces militants exigent la fermeture pure et simple de l'aéroport et la création d'un espace vert public à sa place. "Nous payons un prix énorme pour cet aéroport : le bruit, la pollution, les émissions de CO2 et des millions d'euros venant tout droit des poches des contribuables, et ce alors que très peu de personnes, en particulier l'élite, l'utilisent. C'est injuste", a expliqué la porte-parole de Doe Deurne Dicht, Ruth-Marie.

En mars, une vingtaine d'activistes du collectif s'étaient déjà invités dans le hall des départs de l'aéroport de Deurne afin de protester contre les subsides octroyés à l'aéroport anversois.