Un groupe criminel soupçonné de plusieurs centaines de cambriolages, notamment en Belgique, démantelé

Face à l’ampleur internationale du phénomène, le 19 septembre 2022, une équipe commune d’enquête franco-espagnole est créée, sous l’égide d’Eurojust et avec l’appui d’Europol, pour assurer une meilleure coordination le jour des interpellations qui ont lieu simultanément dans plusieurs pays. C’est chose faite le 22 novembre : 25 personnes, âgées de 20 à 40 ans, sont interpellées en France, Espagne, Pays-Bas, Croatie et Italie.

Parmi elles, 17 individus figurent dans le dossier français et 8 dans l’espagnol. Lors des perquisitions, il a été saisi 550.000 euros en faux billets, des véhicules, des armes, des bijoux et des articles de luxe. Sur les 25 mis en cause, "23 ont été mis en examen par les magistrats français ou espagnols et incarcérés, et 2 sont assignés à résidence en Italie et aux Pays-Bas dans l’attente de leur remise aux autorités françaises", a ajouté la gendarmerie.