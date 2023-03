Un "groundsman" aux petits soins pour les terrains : "On traite le gazon comme un sportif de haut niveau"

Des terrains de jeu différents

La supervision du centre d’entraînement prend la moitié du temps de travail du Head Groundsman, en poste depuis plus de six ans à Tubize et toujours actif pour le Standard de Liège, après avoir travaillé plus de vingt ans dans le monde du golf. "Je travaille encore dans un golf à l’étranger. Maintenant, je me refocalise plus sur le football. Une gestion eco-friendly a été imposée en 2018. Pour le monde du football, c’est jouable, on y arrive, surtout dans des centres d’entraînement comme ici, qui sont complètement ouverts. Dans le monde du golf, cette législation est plus compliquée à gérer", dévoile Frédéric Cahay. D’après lui, l’entretien est très différent dans ces deux sports. "Évidemment, en football, il y a une abrasion mécanique, avec les joueurs qui taclent, qui changent de direction, etc. Le golf est un sport beaucoup plus calme, mais sur un gazon qui est tondu beaucoup plus court. Ce sont d’autres graminées, ce sont d’autres façons de les maintenir, et d’autres utilisations. Même si on parle de gazon dans les deux cas, ce sont deux mondes avec de vraies spécificités", expose le spécialiste, passé par le golf de Naxhelet, à Wanze.