Un Gros pull pour la planète

Le 17 février, c'est la journée du Gros Pull ! Certains enfants ont diminué le chauffage dans leur classe ou dans leur maison d’un degré et ont enfilé un gros pull. Le but : donner un coup de pouce à la planète.

On ne le sait pas toujours mais le chauffage de nos maisons ou de nos bâtiments produit beaucoup de CO2. Un gaz polluant responsable du réchauffement climatique. En diminuant la température du chauffage, même d’un degré, on consomme moins d’énergie et surtout, on pollue moins.

Plus de 600 écoles ont participé à ce challenge proposé par l'association Good Planet. Un geste tout simple pour réfléchir à la façon dont on consomme de l’énergie et aider à planète.