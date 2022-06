Un gros grapin pour démonter la statue d'un général colonial ce matin à Ixelles

"Ce serait une erreur de tout déboulonner, mais ce serait aussi une erreur de ne rien déboulonner", a commenté le bourgmestre Ecolo, qui souligne la différence entre Storms et le roi Léopold II, également statufié sur le territoire de sa commune. "Ici, on retire le buste d'une personnalité sulfureuse qui n'est connue que parce qu'elle a été particulièrement barbare, qui a coupé des têtes. Elle n'a plus sa place sur le piédestal sur lequel elle avait été mise. Nous sommes responsables du récit que nous souhaitons valoriser et proposer aux générations à venir. Aujourd'hui, en ce jour symbolique du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo, la Belgique est prête à regarder son passé avec lucidité, ce qui s'est traduit par les récents discours du roi Philippe et du Premier ministre".