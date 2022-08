Un grimpeur urbain escalade une tour de 122 mètres, sans corde ni sécurité

Alexis Landot, un grimpeur urbain, a escaladé en "free solo" (sans corde ni sécurité) une tour haute de 122 m. Le jeune grimpeur parisien a gravi ce samedi soir, l’une des tours jumelles des Mercuriales, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) dans la banlieue parisienne.

Interrogé par l’AFP, Alexis Landot explique : "Les prises sont assez coupantes. Donc c’est assez important de se protéger les doigts. J’utilise du strap d’escalade ou même du strap médical. Ça me permet de garder mes doigts à l’abri pendant l’escalade et ça me fait un peu moins mal aux tendons aussi parce que c’est vrai que c’est un type d’escalade qui est très répétitif, donc ça use très vite les tendons. Ce n’est pas aussi bien qu’une corde… mais c’est déjà ça."

Pour ce grimpeur de l’extrême, la préparation est essentielle : "Je raisonne en termes de nombre d’étages, de nombre de mouvements que j’aurai à faire. Je sais qu’il y a 34 petits étages et 34 grands étages. Sur chaque petit étage, j’ai un mouvement de pied à faire, et sur chaque grand étage j’en ai trois ou quatre. Donc en fait, c’est une grimpe qui est relativement courte mais qui est très dure, très intense. C’est, je pense, le challenge le plus dur que je ne me suis jamais fixé jusqu’à présent."

Challenge réussi pour ce jeune homme de 22 ans, qui ne compte cependant pas en rester là : "Le principe de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, c’est vraiment un des piliers de ma vie. Je me suis lancé dans l’escalade urbaine il y a deux ans et depuis, je ne peux pas m’arrêter."