Un grêlon d’une taille record de 19 cm mesuré en Italie : comment expliquer ce phénomène ?

La taille des grêlons est essentiellement liée à la puissance des orages, et l’intensité des courants ascendants et descendants. La grêle se forme en effet dans ces colonnes d’air. L’eau, portée par les vents sous forme de milliers de microgouttelettes gèle en altitude. Plus elle va rester dans les nuages – ou y remonter via les courants ascendants - plus elle formera une masse importante avant de retomber. Par conséquent, plus l’orage est violent et génère des vents forts, plus les risques sont élevés d’avoir des averses de grêlons massifs.

"De pareils épisodes orageux ne sont pas inhabituels dans cette région à cette période, même si la taille de ces grêlons semble en effet pour le moins exceptionnelle", recadre Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. "Avec la chaleur de ces derniers jours couplée à l’humidité et aux conflits de masse d’air, il ne restait qu’une petite mèche à allumer." Selon le spécialiste, il n’est pas évident de lier la taille de ces grêlons au réchauffement climatique, mais il est en revanche prouvé que les évènements extrêmes sont amenés à se multiplier.

Par ailleurs, celui-ci tient à nuancer ces données. "Il faut aussi prendre en compte que nous avons aujourd’hui beaucoup plus d’outils qu’à l’époque pour mesurer et documenter la taille de ces grêlons, mais rien ne nous dit que de pareils grêlons n’ont pas déjà existé".

Ce nouveau "record" européen se rapproche du record mondial pour le moment détenu par un grêlon de 20,3 cm mesuré le 23 juillet 2010 à Vivian, dans le Dakota du Sud aux États-Unis… Mais il ne serait pas étonnant qu’il soit de nouveau bientôt battu.