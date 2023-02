Un grand orgue moderne pour la cathédrale de Liège

"Dans toutes les cathédrales de Belgique, il y a un grand orgue, sauf à Liège" assène l’évêque Jean-Pierre Delville. "En 1900, on a démonté l’ancien parce qu’il masquait le vitrail du fond. Depuis lors, on n’a plus de grand orgue dans la cathédrale de Liège."

Pourtant, il y a un instrument à cet endroit. "deux buffets qui ont remplacé l’ancien grand orgue, mais construits à la va-vite, ipas du tout de bonne qualité, toute la mécanique s’est détraquée et cet orgue a été abandonné. Maintenant que les travaux de restauration de la cathédrale sont terminés, on s’est dit que c’est peut-être le moment d'installer un nouvel instrument."

Un orgue de style contemporain

Le nouvel orgue de la cathédrale de Liège sera moderne. "Nous n’allons pas faire du faux vieux néogothique. Notre projet, c’est deux buffets à gauche et à droite du vitrail. Les facteurs d’orgue rendront leurs offres et un jury choisira l’instrument."