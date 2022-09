Un grand écart entre le Texas et la Nouvelle-Zélande, Tami Neilson en duo avec Willie Nelson

Willie Nelson, l’infatigable showman, inventeur du mouvement outlaw, songwritter, acteur, et depuis quelques années, victime de rumeurs récurrentes annonçant son décès. Tout au long de sa riche et longue carrière, Willie Nelson a beaucoup collaboré avec d’autres chanteurs et musiciens, citons au hasard (car la liste est longue) : Johnny Cash, Waylon Jennings, Toby Keith, Jamey Johnson, Crystal Gayle, Lee Ann Womack et dernièrement Tami Neilson.