Un Grand Cactus "aware", mais coupé au carré, ce jeudi 19 mai !

Jean-Claude Van Damme nommé ambassadeur de la République démocratique du Congo, le boom des voitures électriques, et le duo entre Arno et Mireille Mathieu, enregistré juste avant la mort du chanteur belge, tel est le programme du Grand Cactus.

Il y a quelques jours, Jean-Claude Van Damme a été reçu à Kinshasa, afin de recevoir son passeport diplomatique, faisant de lui, un ambassadeur de la République démocratique du Congo. Ce titre n’est pas uniquement honorifique, JCVD a pour mission de faire rayonner l’image de la RDC à l’international, du point de vue sportif, culturelle, mais surtout, de mettre sa notoriété au service de la protection des forêts et, plus largement, de la faune et de la flore locales. Il sera évidemment notre invité aware dans l’émission, accompagné de l’ambassadeur du gouvernement congolais, Monsieur Issa Tshisékidirien

Les enjeux environnementaux poussent de plus en plus de Belges à investir dans une voiture électrique pour réduire leur emprunte carbone. Est-ce LA bonne idée pour agir pour la planète ? Les bornes de recharges sont-elles toujours accessibles ? Kiki Lowatt, un utilisateur convaincu de l’électrique, et heureux propriétaire d’une Tesla, viendra donner ses trucs et astuces pour recharger facilement sa voiture…

Arno est décédé ce 23 avril, des suites d’un cancer au pancréas. Aujourd’hui, c’est tout le monde de la musique qui pleure ce Belgo-belge à la langue bien pendue et à la plume acérée. C’est le cas de Mireille Mathieu, qui lui a rendu un hommage bouleversant, quelques jours après avoir enregistré, avec lui, la version duo de "La Paloma Adieu". Les deux artistes seront les invités de l’émission, et Arno proposera un titre inédit!

Vous découvrirez aussi le nouveau jeu "Question pour un Lampion", afin de lutter contre le gaspillage énergétique !

Sans oublier les "©actus en vrac", la parodie de "Jardins et Loisirs" de Martin Charlier, le "Micro-terroir" électrique de Freddy Tougaux, et le magazine "Enquêtes Intimes".

Le Grand Cactus saison 7, c’est ce jeudi 19 mai à 20h35 sur Tipik !