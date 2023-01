Un grand buis est mort au jardin ? Plantez un houx !

Une visite à Bobrijk en appelle toujours une autre. Quand on voit le nombre de rhododendrons ou les clôtures couvertes de glycines, on a envie de revenir en mai. Ou durant l’automne pour admirer les beaux coloris des feuillages parmi les collections de bambous. Il ne faut surtout pas s’en priver. L’arboretum de Bokrijk, encore trop peu connu, est ouvert chaque jour de l’année. L’accès, de 9 à 18 heures, est libre et gratuit.

Du 1er avril au 2 novembre, parking à l’entrée du domaine : 5 €/jour.

Domaine de Bokrijk

Bokrijklaan 1

3600 Genk