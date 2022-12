Un grand blond, une chaussure noire et 50 ans de rire

Pierre-Richard Maurice Charles Léopold Defays, ce fils de bourgeois, avait entamé des études de kinésithérapeute. Mais son amour du jeu, de la réplique qui fuse et surtout son élasticité corporelle l’ont vite amené sur le devant de la scène. Au théâtre d’abord (aux côtés de Victor Lanoux), au cinéma ensuite. Sa carrière cinématographique, elle démarre avec un petit rôle dans "Alexandre le bienheureux". Yves Robert sent un potentiel énorme chez cet acteur. Quand il lui confie le rôle de ce Grand blond, Pierre Richard va séduire tout le monde alors que ce n’était réellement pas gagné pour lui. Les patrons de la Gaumont n’en voulaient pas car pas assez connu, pas assez populaire. Peut-être… mais Pierre Richard c’est une présence, un physique, un charisme, une élégance comique, une prestance chorégraphiée. La suite vous la connaissez, le film est un succès (plus en province qu’à Paris). Il y aura même une suite. Et pour Pierre Richard, le voilà lancé sur l’autoroute du rire qui le mènera jusque dans les années 80 où, toujours avec Veber, il deviendra l’un des plus grands (si pas le plus grand) acteurs comiques de l’Hexagone.