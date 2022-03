Un grand Barça ridiculise le Real Madrid et un Carlo Ancelotti fort peu inspirés

Le Barça est de retour au sommet du football espagnol. Après deux ans de purgatoire, le bagne de l’équipe catalane a définitivement pris fin par sa victoire au Real Madrid (0-4). Un succès qui fera date par la qualité du football fourni par les hommes d’un Xavi Hernandez qui a tout d’un grand entraîneur en devenir. Un football qui contrastait avec les errances tactiques d’un Carlo Ancelotti qui s’est trompé dans ses choix lors de chaque mi-temps.

Le Real Madrid finira peut-être champion d’Espagne 2022. Quand bien même les Madrilènes ont pris une gifle, dimanche soir, à Santiago Bernabéu, ils conservent douze points d’avance sur leur opposant du soir et neuf sur leur plus proche poursuivant (le FC Séville). Certes, il manquait Karim Benzema, blessé, lui qui avait renversé le PSG en Ligue des champions à l’issue de trois coups de génie. Mais cette rencontre aura tout d’un match référence dans le grand livre de la rivalité qui oppose ces deux pôles du football ibérique. L’absence de KB9 était un casse-tête pour Carlo Ancelotti. Le coach de la Maison Blanche a voulu compenser l’absence du Lyonnais par la titularisation de Fede Valverde. Les Barcelonais mettaient quelques minutes seulement pour lire les volontés tactiques adverses, et prenaient facilement pris l’ascendant dans le jeu. Aubameyang confirmait sa forme étincelante en coupant magnifiquement un centre tendu de Dembélé (30e, 0-1). Le même Dembélé donnait un corner impeccable sur la tête d’Araujo (38e, 0-2).