Un goût d’été : les concerts Sfinks Mixed Festival 2023 en écoute

Depuis 1975, le festival anversois Sfinks Mixed fait découvrir à son public des artistes du monde entier. Au programme de cet été 2023, on retrouve entre autres Teofilo Chantre, Salif Keita, Meral Polat, Emicida, Suonno D’Ajere, Ana Carla Maza, Rodrigo Cuevas, Bab L'Bluz, ... L'équipe du Monde est un Village a posé ses micros sur les deux scènes principales du festival et vous propose des captations exclusives, à vivre ou revivre comme si vous y étiez !

► Teofilo Chantre : à écouter ce jeudi 19/10 dès 20h

Sur la grande scène du Sfinks Mixed en juillet dernier, c'est l’un des grands talents musicaux du Cap-Vert qui s'est produit : Teofilo Chantre. L’équipe du Monde est un Village a enregistré son concert et vous propose de l'écouter. Nous vous emmenons dans les mornas douces-amères et autres coladeiras, valses et mazurkas de l’artiste, chantées en créole, portugais et français. Saudade !