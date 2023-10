Un goût d'été : les concerts du festival Brosella 2023 en écoute

Concert Hiraeth + Toasaves : à écouter jeudi 12/10 dès 20h sur La Première ►

Le violoniste et compositeur Wouter Vandenabeele a entrepris un voyage de 3 mois à travers les Balkans et le pourtour méditerranéen et a tissé des liens avec des musiciens locaux. En est né le projet Hiraeth, présenté au Brosella avec pas moins de 13 artistes.

Sous la houlette du joueur d’oud Tristan Driessens, le collectif Toasaves a proposé la rencontre surprenante de compositions de Wannes van de Velde avec des traditionnels des îles grecques ou des makam d'Istanbul...