Un goût d'ailleurs avec des currys et autres mets indiens

Avec Aline Gérard, on poursuit la découverte d’une cuisine indienne simple et savoureuse.

Aline nous emmenait il y a peu à la découverte des épices de la cuisine indienne et nous expliquait les mélanges d’épices de base, comme le Phanch Phoron, composé de fenugrec, cumin, moutarde, nigelle et fenouil. Un mélange qu’elle a toujours sous la main et qu’elle grille dans le ghee, appelé aussi beurre clarifié ou encore beurre doré.

C’est la base pour préparer de délicieux currys.

Dans le mélange d’épices Phanch Phoron revenu dans le ghee, elle ajoute 1 càc de pâte d’ail et de gingembre, du coulis de tomates ou passata, puis une viande ou un poisson et/ou des légumes, au choix, à faire mijoter.

A la fin, elle ajoute le lait de coco (ou du yaourt ou de la crème), qu’elle laisse épaissir, pour donner une texture crémeuse et onctueuse. Elle sert le curry avec de la menthe ou de la coriandre fraîche, des graines, des noix…

La cuisine indienne utilise beaucoup de piments frais pour épicer les plats, ou encore de poivre noir, qui donne des notes plus chaudes. Mais pour certains, le goût du piment couvre trop les autres saveurs, à moins d’être utilisé avec parcimonie. Une huile pimentée présentée à part peut satisfaire ceux qui souhaitent des saveurs plus fortes.