Un Goffin convaincant prend le dessus sur Tiafoe et file au troisième tour

Le deuxième set débute mieux pour le numéro 1 belge qui mène 0-40 et s’offre trois balles de break sur le premier jeu de service de Tiafoe. La première est la bonne pour Goffin qui profite d’un revers dans le filet du 27e mondial pour mener 2-0 et faire la course en tête dans le deuxième set.

Bien plus agressif, Goffin pousse l’Américain plus souvent à la faute et n’est pas inquiété sur sa mise en jeu. Il mène 4-1 sur un coup gagnant en revers long de ligne. Il mène ensuite 5-2 sur un jeu blanc sur sa mise en jeu avec de très bonnes premières balles.

Le Belge qui sert pour le gain de la seconde manche à 5-3 manque de chance sur un smash de fond de court qui rebondit de justesse dans le couloir et se retrouve mené 0-30. Grâce à une bonne première et une belle attaque de coup droit, le Belge recolle à 30-30. Il se retrouve tout de même mené 30-40 et doit donc sauver une balle de débreak. Sur un nouveau point bien construit conclu par un beau coup droit, le Belge revient à 40-40. Mais l’Américain est coriace et s’offre une nouvelle balle de contre-break convertie sur une double faute de Goffin.

Le Belge est ensuite solide sur sa mise en jeu et s’offre ensuite deux balles de break et donc de set à 6-5 sur le service de Tiafoe. La première est manquée et la seconde est sauvée sur un ace par l’Américain. Le deuxième set prend donc la direction du tie-break.

Le premier mini-break est réalisé par Goffin qui mène 2/1 et puis 4/1 après ses deux services puis même 5/1 sur une double faute de Tiafoe. Il s’offre même 5 balles de set sur une volée jouée après un mauvais choix de Tiafoe. La première est la bonne sur une bonne première balle. Le Belge recolle à un set partout 3-6 7-6 (7/1).