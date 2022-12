Un glissement de terrain en Malaisie fait au moins 16 morts et 17 disparus

Des centaines de fonctionnaires, dont des policiers et des secouristes, se trouvaient à l’entrée du camping alors qu’une excavatrice entrait par la route dans la zone sinistrée. Nga Kor Ming a révélé que ce lieu de villégiature implanté sur une ferme et baptisé "Father’s Organic Farm" opérait "sans licence" et qu’une sanction serait infligée si des responsabilités étaient engagées dans ce drame.

Les glissements de terrain sont fréquents en Malaisie à cause des fortes pluies récurrentes en fin d’année. Cependant, aucun épisode de fortes précipitations n’avait été enregistré cette nuit à Batang Kali. Le gouvernement a imposé des lois strictes concernant les constructions à flanc de coteau, mais les glissements de terrain continuent de se multiplier en raison du mauvais temps.

En 1993, une gigantesque coulée de boue provoquée par les pluies diluviennes avait provoqué l’effondrement d’un immeuble résidentiel de 12 étages, tuant 48 personnes dans l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières en Malaisie.