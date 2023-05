Un Giro 2023 décevant, placé sous le signe de l’attentisme mais sauvé par un épilogue épique

Un épilogue a contrecourant salué par notre consultant Gérard Bulens, revenu pour la RTBF sur ces trois semaines de course.

"Les circonstances ont été défavorables au Giro", analyse-t-il. "On a eu une première étape où Remco Evenepoel a marqué les esprits en faisant de grandes différences. On savait qu’il restait deux contre-la-montre et qu’on devait déplacer les pions pour revenir sur Remco mais il a dû abandonner après la 9e étape. On aurait sans doute eu un autre Giro sans cet abandon, un Giro moins soporifique.

Les coureurs ont aussi été confrontés à des conditions atmosphériques exécrables. On a rarement vu ça sur le Giro. Cela a poussé tout le monde à la prudence et à l’attentisme jusqu’au dernier week-end.

Au final, l’organisateur se frotte quand même les mains car le Giro a basculé à la veille de l’arrivée et la dernière étape a été remportée par Mark Cavendish."